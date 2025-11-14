Giornate di solidarietà e sicurezza a Riccione: la Croce Rossa protagonista in piazzale Ceccarini

Sabato 15 novembre i più piccoli potranno sperimentare il ruolo di soccorritori con giochi, trucca bimbi e “ospedale dei pupazzi”

Due appuntamenti in piazzale Ceccarini per promuovere la cultura dell’assistenza, della solidarietà e della sicurezza: il Comitato di Riccione della Croce rossa italiana organizza due giornate dedicate alla sensibilizzazione, rivolte tanto ai più piccoli quanto agli adulti, con attività formative e momenti di incontro aperti alla cittadinanza.

Il primo appuntamento, “In gioco con la Cri”, si terrà domani, sabato 15 novembre, dalle 15.30 alle 19 e sarà interamente dedicato ai bambini. Attraverso il gioco, i volontari della Croce rossa spiegheranno l’importanza dell’assistenza e dei gesti di aiuto verso gli altri. Una parte del piazzale sarà allestita come “ospedale dei pupazzi”, dove i piccoli partecipanti potranno prendersi cura dei propri peluche come veri soccorritori, imparare in modo semplice e divertente i principi base dell’aiuto e dell’attenzione verso gli altri. Non mancheranno il trucca bimbi e la distribuzione gratuita di zucchero filato e popcorn, per rendere l’apprendimento ancora più divertente e coinvolgente.

L’iniziativa è a offerta libera: il ricavato sarà destinato a sostenere le famiglie in difficoltà del Comune di Riccione.

Il secondo appuntamento, “Prevenzione in movimento”, si svolgerà domenica 23 novembre dalle 15 alle 18 in piazzale Ceccarini, in occasione della “Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada”, che ricorre ogni anno la terza domenica di novembre. L’iniziativa sarà dedicata alla sensibilizzazione e all’educazione stradale, con particolare attenzione ai rischi della guida in stato di ebbrezza e agli effetti dell’uso di sostanze stupefacenti. Un momento importante per promuovere comportamenti responsabili e una maggiore consapevolezza alla guida, soprattutto tra i giovani.



