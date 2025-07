Giovane accoltellato in rissa, chiusa 15 giorni discoteca di Misano Adriatico

La Questura ha applicato l'art.100 del Tulps

Una discoteca di Misano Adriatico sarà chiusa per 15 giorni a seguito del provvedimento firmato dal Questore di Rimini, che ha disposto l'applicazione dell'art. 100 del Tulps. Le licenze al gestore sono state sospese "considerata la situazione nel suo complesso e la sua concreta pericolosità nei confronti di interessi primari quali la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico", come evidenziano dalla Questura di Rimini.



Lo scorso 22 giugno i Carabinieri di Misano erano intervenuti per una rissa, che si era conclusa con un accoltellamento a danno di una persona, raggiunta da fendenti alla spalla, al torace e alla mano. Ma la Questura è intervenuta con il provvedimento, si sottolinea, a seguito anche di altre liti e furti con strappo di catenine, che hanno richiesto diversi interventi da parte dei Carabinieri della locale stazione.