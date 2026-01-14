Giovane ucciso da un vigile urbano: arrestato il presunto complice

Un 38enne di Spinea accusato di aver partecipato al sequestro e all’omicidio del 25enne moldavo Sergiu Tarna

Un uomo di 38 anni residente a Spinea è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver partecipato all’omicidio di Sergiu Tarna, il giovane moldavo di 25 anni ucciso con un colpo di pistola alla tempia lo scorso 31 dicembre in un campo della provincia di Venezia.

Secondo gli inquirenti, il 38enne sarebbe il complice di Riccardo Salvagno, 40 anni, agente della polizia locale, già arrestato il 6 gennaio e ritenuto l’esecutore materiale del delitto. Le indagini hanno permesso di ricostruire il ruolo dell’uomo nel sequestro della vittima, avvenuto nella notte di Capodanno, e di raccogliere elementi che fanno sospettare una sua partecipazione diretta anche alla fase esecutiva dell’omicidio.

Gli investigatori hanno inoltre accertato che i due indagati avrebbero effettuato un sopralluogo preventivo nella zona rurale dove, successivamente, è stato rinvenuto il corpo senza vita del giovane moldavo. Un dettaglio che rafforza l’ipotesi di un’azione pianificata e condivisa.

L’inchiesta prosegue per chiarire il movente e definire con precisione le responsabilità dei due arrestati, mentre la procura mantiene il massimo riserbo sugli ulteriori sviluppi.