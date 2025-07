Giovani in dialogo sotto l’ombrellone: parte “CoRNer on the beach”

Un format estivo tra parole, aperitivi e temi urgenti: salute mentale, lavoro e sostenibilità

Tre appuntamenti in riva al mare, tre temi urgenti, una sola parola d’ordine: ascoltare i giovani e dare spazio alle loro voci. Ai nastri di partenza “CoRNer on the beach”, l’iniziativa promossa da CoRNer – lo sportello Informagiovani del Comune e del Distretto

di Rimini - in collaborazione con RI3, la rete di imprese inclusive e innovative della costa, e con il Clust-ER Turismo dell’Emilia-Romagna.



Un format fresco e snello tra spiaggia, musica, aperitivo, parole giovani e luoghi informali dove confrontarsi su svariati temi attuali con protagonisti assoluti, come sempre, gli under 35, chiamati non solo ad ascoltare ma a condividere esperienze, idee, percorsi.



Si parte domani, giovedì 17 luglio (ore 18), al Bagno 27 di Rimini con “Volevo essere bella, volevo essere un duro”, un momento di riflessione su affettività, sessualità e salute mentale. Il secondo appuntamento è in programma per venerdì 8 agosto (ore 18)

al Bagno 112 “Almare” di Rivazzurra, con al centro il rapporto tra i giovani e il lavoro, tra eredità del passato e sfide del futuro. Chiusura venerdì 29 agosto al Bagno 133 “Giorgio” di Miramare, con un incontro in programma alle ore 17 dedicato ad ambiente,

sostenibilità e inclusione.



Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutte e tutti, allo scopo di creare spazi accessibili e autentici in cui le ragazze e i ragazzi possano sentirsi protagonisti e immaginare insieme la traiettoria del futuro.



Info e dettagli su: www.cornergiovani.it