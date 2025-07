Giovani rapinatori armati di coltello in agguato a Riccione: arrestati, uno ha 16 anni

Le due tentate rapine non si sono concretizzate, i Carabinieri hanno individuato e arrestato i due malviventi

Un 24enne e un 16enne, entrambi di origine straniera e residenti nel perugino, sono stati arrestati dopo due tentate rapine nei pressi di un locale di viale Torino a Riccione. I Carabinieri sono intervenuti verso le 2 della notte tra giovedì e venerdì (26-27 giugno), a seguito di segnalazione al 112, individuando i due sospetti, bloccati dopo un tentativo di fuga in spiaggia.



Secondo quanto ricostruito, gli arrestati hanno prima minacciato con un coltello una turista, ma la rapina è andata a vuoto perché la giovane non aveva con sé oggetti di valore o denaro, per poi dirigere le proprie attenzioni sulla collanina di un ragazzo. L'hanno strappata dal collo del malcapitato, ma nel farlo l'hanno rotta e quindi sono rimasti a mani vuote. Proprio il ragazzo rapinato ha chiamato i Carabinieri, permettendo l'individuazione e l'arresto in flagranza di reato dei due giovani: il 16enne è ora al Centro di Prima Accoglienza minorile di Ancona, il 24enne in custodia cautelare ai Casetti.