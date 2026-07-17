Giovanni Truppi porta l’alba di Riccione con Pasolini e Calvino e “La lunga fiaba di sabbia”

Domenica 19 luglio alle 5:30 il cantautore protagonista di “Albe in controluce” sulla spiaggia libera del Marano

La musica si fonde con le parole e insieme tracciano quelle orme sulla spiaggia che, anche se la risacca prima o poi le cancella, sono destinate a lasciare un segno indelebile in chi le ascolta. È questa la promessa di un’alba imperdibile sulla spiaggia di Riccione: domenica 19 luglio alle 5:30, in occasione delle celebrazioni per la Madonna del Mare, il cantautore Giovanni Truppi sarà il protagonista di un appuntamento unico di “Albe in controluce”.

Il cantautore partenopeo, una delle personalità più eclettiche della musica indipendente italiana, porta a Riccione lo spettacolo “La lunga fiaba di sabbia”, in programma sulla spiaggia libera del Marano, tra le zone 132 e 134. L’appuntamento sarà non solo un concerto ma un viaggio evocativo e collettivo tra musica e parole, sulle orme di Pier Paolo Pasolini e Italo Calvino. Lo spettacolo è infatti un progetto speciale che intreccia “La lunga strada di sabbia” di Pasolini e le “Fiabe italiane” di Calvino, trasformando un itinerario geografico in un racconto poetico e collettivo.

Nel 1959 Pasolini percorse in automobile tutta la costa italiana, dando vita a un reportage che è insieme diario, visione e racconto di un Paese in trasformazione. Pochi anni prima Calvino aveva raccolto e riscritto le fiabe popolari italiane, costruendo una mappa simbolica del nostro immaginario. Lo spettacolo di Truppi mette in dialogo questi due universi: a ogni tappa del viaggio di Pasolini corrisponde una fiaba della stessa regione, in un continuo intreccio tra realtà e mito, osservazione e immaginazione.



In questo progetto Truppi si spoglia del proprio repertorio per diventare voce e tramite di una narrazione più ampia, accompagnando il racconto con brani della tradizione e con canzoni scritte da Pasolini. Il risultato è una forma ibrida ed evocativa, una narrazione poetica che fonde il potere evocativo della musica con la forza espressiva delle parole.



La rassegna “Albe in controluce” è a cura degli assessorati alla Cultura e al Turismo del Comune di Riccione. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.



