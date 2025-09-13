Giù le tasse, la manovra economica punta sul ceto medio

Meloni rilancia sul taglio delle imposte, ma Giorgetti avverte: “Il quadro si è complicato”

Avanti con il taglio delle tasse. È questa la linea ribadita dalla premier Giorgia Meloni, che nel presentare le misure della manovra economica sottolinea: «Noi abbiamo smesso di gettare i soldi dei cittadini dalla finestra: nonostante i debiti da pagare che ci hanno lasciato i nostri predecessori, non abbiamo aumentato le tasse ma le abbiamo abbassate. E vogliamo proseguire in questa direzione concentrandoci sul ceto medio».

Le misure si concentrano in particolare sulla riduzione delle aliquote fiscali e sul rafforzamento della cosiddetta “rottamazione” delle cartelle esattoriali. Un approccio che, secondo il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, resta valido ma incontra oggi nuove difficoltà: «Quella che Salvini chiama la rottamazione delle cartelle e la riduzione delle aliquote fiscali al ceto medio costituivano un quadro su cui c’era una sicurezza, che però si è complicato con tutte le vicende internazionali che non dipendono dal governo».

Dall’opposizione non si fa attendere la replica del Partito Democratico, che chiede chiarezza: «Misure per il ceto medio? Aspettiamo Meloni in Parlamento».

Il confronto politico sulla manovra si annuncia dunque serrato, mentre sullo sfondo pesano le incertezze legate allo scenario economico internazionale e ai vincoli di bilancio che limitano i margini di intervento.