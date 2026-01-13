Giulia Innocenzi indagata: l'annuncio sui social della giornalista riminese

"Combatteremo anche stavolta": Giulia Innocenzi di nuovo nel mirino della giustizia

Giulia Innocenzi, conduttrice televisiva riminese, torna al centro dell’attenzione dopo aver annunciato sui social di essere indagata nell’ambito di un nuovo procedimento giudiziario. Giornalista d’inchiesta, Innocenzi è nota per il suo lavoro nelle aree sociali di degrado, con particolare attenzione al mondo giovanile e agli allevamenti animali.

In un messaggio pubblicato online, la conduttrice ha raccontato di aver appreso della notizia direttamente dal Commissariato, contattando immediatamente il proprio avvocato. “Combatteremo anche questa volta, e di certo non ci fermiamo”, ha scritto, sottolineando la volontà di proseguire il proprio lavoro giornalistico.

Innocenzi ha inoltre anticipato di essere impegnata nella realizzazione di una nuova inchiesta per la trasmissione Report, definendola “terrificante” e annunciando aggiornamenti nelle prossime settimane. Non è la prima volta che la giornalista si trova coinvolta in vicende giudiziarie legate alle sue inchieste.

Nel Riminese, Innocenzi è ricordata anche per l’inchiesta realizzata per Report sugli allevamenti Fileni, nella quale denunciava presunti maltrattamenti animali e incongruenze nei disciplinari biologici. L’attenzione si era concentrata in particolare sull’allevamento di Maiolo, in Valmarecchia, e sulle proteste dei comitati cittadini che chiedevano maggiore trasparenza, controlli più stringenti e l’installazione di centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria.