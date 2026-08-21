Gli anziani de Il Cigno incontrano Papa Leone XIV al Duomo

Domani una delegazione delle strutture di Rimini e Bellaria sarà all'incontro con il Pontefice. Gli ospiti gli consegneranno una lettera scritta da loro

Una lettera scritta a più mani, con pensieri, ricordi e parole della vita quotidiana. Sarà questo il messaggio che gli anziani de "Il Cigno Cooperativa Sociale" porteranno domani al Duomo di Rimini, dove incontreranno Papa Leone XIV.

Una piccola delegazione della cooperativa parteciperà infatti all'appuntamento che il Pontefice dedicherà alle persone più fragili durante la sua visita in città. Saranno presenti alcuni ospiti della Casa Residenza Anziani "La Meridiana 2" di Bellaria Igea Marina e della Cra "Le Grazie" di Rimini, accompagnati dagli operatori delle strutture.

Per gli anziani sarà anche l'occasione di ricevere la benedizione del Papa. Ma il momento più particolare sarà la consegna della lettera preparata dagli stessi ospiti e affidata direttamente a Leone XIV. Nel testo hanno raccolto pensieri, speranze, gioie e anche le difficoltà della loro quotidianità.

L'incontro si inserisce nelle attività che "Il Cigno Cooperativa Sociale" organizza anche fuori dalle proprie strutture, con l'obiettivo di favorire la socializzazione e mantenere il rapporto degli ospiti con il territorio e la comunità.

La giornata di domani porterà così gli anziani della cooperativa nel cuore della visita del Papa a Rimini, con una lettera tra le mani e un incontro destinato a restare nei loro ricordi.