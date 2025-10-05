"Gli dicevo di no, ma non avevo la forza di reagire": la denuncia di una 56enne riminese

A processo 68enne per abuso a Capodanno, al vaglio test e filmati

"Gli dicevo di no, ma non avevo la forza di reagire". Con queste parole una 56enne riminese ha ricostruito davanti al tribunale di Rimini la violenza subita a Riccione nelle prime ore del Capodanno 2023. Imputato è un 68enne altoatesino, che si dichiara innocente.

Secondo la denuncia, dopo i festeggiamenti di fine anno i due, entrambi ubriachi, si sarebbero fermati in strada: lì l’uomo l’avrebbe spinta a terra, ignorando i suoi rifiuti, e l’avrebbe costretta a subire abusi. La donna, accompagnata poi a casa, il giorno successivo si recò al pronto soccorso con la coinquilina, ex compagna dell’imputato, e denunciò l’accaduto ai carabinieri.

Gli investigatori hanno raccolto testimonianze e immagini di videosorveglianza che mostrano i due camminare insieme, ma non documentano la presunta aggressione.

Il processo, che vede coinvolti i giudici Adriana Cosenza, Elisa Giallombardo e Luca Gessaroli, proseguirà in febbraio con l’audizione dell’imputato prima delle discussioni finali.