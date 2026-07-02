Gli eventi in programma a San Marino il primo weekend di luglio

Sport, scienza e spettacolo: il ricco programma sul Titano

Torna Sfida per la Vittoria, l'evento organizzato da Oceano Blu con un ricco programma. Al San Marino Stadium, in concomitanza con il quadrangolare di calcio, sarà allestito un Fan Village con attività per tutte le età, mentre la giornata sarà accompagnata da momenti musicali dal vivo. L'iniziativa si concluderà con un convegno medico-scientifico a ingresso libero dedicato agli ultimi sviluppi della ricerca sulla sindrome CAMK2B e al tema del supporto alle persone con malattie rare e alle loro famiglie. Luogo: San Marino Stadium, Serravalle - Villa BAC, Falciano – Palazzo Graziani, San Marino Centro Storico. Orario: venerdì 3/7 dalle 16.00, cena 21.15 - sabato 4/7 dalle 09.30. Ingresso: 5,00 euro biglietto quadrangolare - 60,00 euro cena gala.

Tre Serate di Emozioni live con San Marino Concert Band – 3, 4 e 5 luglio

Tre serate all'insegna della grande musica con l’evento ideato dal Maestro Dino Gnassi, che ne firma arrangiamenti e direzione, insieme alla San Marino Concert Band. Sul palco si alterneranno tre protagonisti della musica italiana per una rassegna che unisce stili e sonorità diverse in un'unica esperienza di spettacolo.

Sergio Caputo - 3 luglio: cantautore e compositore romano, noto per il suo stile che unisce jazz, swing e canzone d'autore. Chiara Galiazzo - 4 luglio: vincitrice di X Factor nel 2012, rappresenta una delle voci più apprezzate del pop italiano contemporaneo. Paolo Belli - 5 luglio: cantante, musicista e showman tra i più amati del panorama italiano, Paolo Belli conquista il pubblico con la sua energia travolgente e uno stile che unisce swing, rhythm&blues e musica leggera. Luogo: Campo Bruno Reffi, San Marino Centro Storico. Orario: 21.15 Eventi gratuiti. Info: 335 6322462 [email protected]