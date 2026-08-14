“Gli hotel della Riviera romagnola necessitano di interventi”: consigliere regionale rilancia l'appello

Vignali interroga la Regione sul bando EuReCa Turismo 2026: restano disponibili oltre 7,6 milioni di euro per gli alberghi

Fare il punto sull'andamento del bando EuReCa Turismo 2026 e sulle strategie per sostenere la riqualificazione del comparto alberghiero dell'Emilia-Romagna. È questo l’obiettivo di un'interrogazione alla Giunta regionale presentata da consigliere di Forza Italia Pietro Vignali.

Nell'atto, il capogruppo evidenzia come, a quasi sei mesi dall'apertura del bando, restino disponibili oltre 7,6 milioni di euro, circa il 70% delle risorse stanziate per sostenere gli investimenti delle imprese turistico-ricettive, che ammontano complessivamente a 11 milioni. Un dato che, secondo il consigliere, potrebbe indicare come lo strumento "non risponda pienamente alle necessità di una parte significativa delle imprese alberghiere, in particolare di quelle di piccole e medie dimensioni e a carattere stagionale".

L'esponente azzurro sottolinea inoltre la necessità di sostenere la competitività degli alberghi, soprattutto sulla Riviera romagnola, dove molte strutture necessitano di investimenti per ammodernamento, efficientamento energetico, digitalizzazione e accessibilità.

A conferma di ciò nell’atto si riportano i dati - seppur provvisori - relativi al periodo gennaio-giugno 2026, che mostrano come mentre gli arrivi negli esercizi alberghieri dell’Emilia-Romagna risultino sostanzialmente invariati rispetto al 2025 (+0,01%) e i pernottamenti crescano dell’1,78% nell’extra-alberghiero, gli arrivi aumentino del 6,08% e i pernottamenti del 5,88%;

Per questo Vignali chiede alla Regione di rendere noti i risultati finora ottenuti dal bando e di chiarire quali misure intenda attivare per il rilancio del settore, valutando anche "uno specifico piano pluriennale per l'ammodernamento e il rilancio del comparto alberghiero della Riviera romagnola".