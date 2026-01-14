Gli Usa verso l'attacco in Iran, "Possibile entro 24 ore"

Teheran minaccia rappresaglie, evacuate le basi nell'area

Gli Usa verso l'attacco all'Iran. come riporta l'Ansa, dopo i moniti dei giorni scorsi contro gli ayatollah per la feroce repressione delle proteste, secondo la Reuters Trump avrebbe deciso di intervenire e due funzionari europei riferiscono che l'operazione americana 'potrebbe avvenire nelle prossime 24 ore'. Secondo il New York Times invece servirebbero ancora 'diversi giorni' e non è ancora escluso un attacco solo informatico.

Washington intanto evacua parte del personale delle basi in Medio Oriente dopo le minacce di Teheran di colpire i siti in rappresaglia. Prosegue intanto il pugno di ferro del regime. Oltre alle migliaia di vittime e di arresti, i Pasdaran diffondono il terrore facendo irruzione nelle case delle famiglie delle persone uccise sparando, insultando e saccheggiando le abitazioni. L'Iran convoca l'ambasciatore italiano a Teheran. Riunione in Farnesina sulla sicurezza dei connazionali nel Paese. Risoluzione unitaria al Senato contro la repressione, il M5s si astiene