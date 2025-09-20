Global Sumud Flotilla, Croatti contro Israele: "Vogliamo portare umanità e speranza"

La risposta del senatore alle ultime dichiarazioni di Israele

Il senatore riminese del Movimento 5 stelle, Marco Croatti, risponde alle accuse di Israele nella seguente nota stampa.

“Dopo una lunga attesa per i ritardi delle imbarcazioni provenienti da Tunisi, la Sumud Flotilla compatta sta navigando con rotta su Gaza. Partiamo sospinti da una mobilitazione dal basso straordinaria, con milioni di persone da tutto il mondo che in questi ultimi giorni hanno manifestato a difesa e a sostegno di questa grande missione umanitaria.

C’è emozione, entusiasmo, ma anche tanta tensione perché non sappiamo cosa ci aspetta e perché il ministero degli Esteri israeliano ha scritto, proprio nei minuti della nostra partenza, che quella della Global Sumud Flotilla “non è una questione umanitaria. È un'iniziativa jihadista al servizio degli obiettivi del gruppo terroristico di Hamas”. Una dichiarazione vergognosa contro una missione che porta umanità, solidarietà, speranza di giustizia e pace per il popolo palestinese.

Un’accusa pericolosa che ci identifica come obiettivi legittimi mettendoci nel mirino di Israele: il governo italiano risponda a tutela della nostra incolumità.

Non conosciamo cosa ci riserverà il futuro, ma la flotilla ha già raggiunto risultati incredibili: ha creato una mobilitazione popolare per Gaza mai vista, ha spinto molti governi a prendere posizione contro Israele e ha fatto cadere la maschera di chi ha continuato a dare copertura mediatica, politica, militare a chi bombarda asili, scuole, ospedali, chiese e massacra civili anche quando sono in fila per il pane.

Questi volontari e queste barche sono disarmate, ma su di loro e sulle loro vele ci sono gli occhi e l’energia di milioni di persone che in tutto il mondo non intendono rimanere in silenzio o voltarsi dall’altra parte mentre Gaza muore”.