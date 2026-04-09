Gran Premio Colli Marignanesi domenica 12 aprile doppia sfida a San Giovanni in Marignano

Alla partenza la 25ª edizione per gli juniores e la seconda per gli allievi

Domenica 12 aprile è il giorno del Gran Premio Colli Marignanesi, la classica del ciclismo giovanile organizzata dal Velo Club Cattolica in avvio di stagione.

Per tutta la giornata San Giovanni in Marignano sarà il palcoscenico della 25ª edizione della gara juniores, valida come Campionato Regionale FCI Emilia Romagna, affiancata per il secondo anno consecutivo dalla prova riservata agli allievi (2ª edizione), nata dalla volontà di valorizzare il settore giovanile della società organizzatrice che onora il fattore campo casalingo.

La manifestazione avrà il suo cuore pulsante nel centro storico con partenza e arrivo in viale Roma e la presentazione delle squadre partecipanti in piazza Silvagni. Due le gare in programma: al mattino, alle 9.30, spazio agli allievi sulla distanza di 60 chilometri, nel pomeriggio, alle 14.30, sarà la volta degli juniores, in corsa sui 100 chilometri. Una formula che promette di regalare ancora spettacolo e una vetrina importante alle categorie giovanili ed agonistiche.

Sono quattro i giri del circuito base per gli allievi. Per gli juniores uno in più e un segmento aggiuntivo: il difficile “muro” di Isola di Brescia, 500 metri con pendenze dal 10 al 15%. Lo scollinamento avviene a 10 chilometri dal traguardo con ritorno sulla parte più nervosa del circuito per completare un nuovo passaggio a Santa Maria del Monte. Dal gran premio della montagna seguono 2,5 chilometri di discesa e 4 di pianura per raggiungere il traguardo in viale Roma. La gara juniores assegna la maglia di campione regionale FCI Emilia Romagna.

“Siamo sempre in prima fila per dare continuità a un evento che rappresenta un punto di riferimento per il ciclismo giovanile regionale ed extraregionale – commenta Massimo Cecchini, Presidente del Velo Club Cattolica. Organizzare due corse nella stessa giornata significa creare una festa dello sport a tutto tondo, con i nostri ragazzi della categoria allievi che corrono in casa e gli juniores che si misurano su un tracciato selettivo. L’attesa è grande per entrambe le corse”.

“Il Gran Premio Colli Marignanesi si conferma un appuntamento importante per il calendario sportivo - commenta il vicesindaco e assessore allo sport Nicola Gabellini - una manifestazione che rappresenta un’occasione importante per valorizzare il ciclismo giovanile e per promuovere il nostro territorio, che offre percorsi ideali sia per l’attività agonistica sia per il cicloturismo. Ospitare atleti, squadre e appassionati significa dare visibilità alla nostra vallata e rafforzare il legame prezioso con l’attività sportiva e la cultura delle due ruote”.