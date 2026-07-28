Grand Hotel di Riccione sotto sequestro: indagini per bancarotta e gestione "in nero" a un mese dall'asta

Turisti dentro durante il blitz

Il Grand Hotel di Riccione è stato posto sotto sequestro preventivo dalla Procura di Rimini nell'ambito di un'inchiesta per presunta bancarotta fraudolenta. Sei le persone indagate, tra cui l'ex amministratore della società che gestiva la struttura.

Secondo l'accusa, nonostante il fallimento della società, dichiarato nel 2023, l'attività alberghiera sarebbe proseguita senza le necessarie autorizzazioni e con incassi in parte non contabilizzati. L'immobile, che avrebbe dovuto essere consegnato al curatore fallimentare, sarebbe invece rimasto nella disponibilità degli indagati.

La Guardia di Finanza ha eseguito sequestri di immobili, disponibilità finanziarie e quote societarie per un valore complessivo di circa 29 milioni di euro, oltre a perquisizioni in diverse province italiane. Il Grand Hotel, storico edificio inaugurato nel 1929, è previsto in vendita all'asta il prossimo 23 settembre. (Vedi articolo precedente).