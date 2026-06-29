Grande successo per "Disco Diva" a Gabicce: protagonista la musica Italo Disco

Dodicesima edizione di "Disco Diva", nel weekend del 25, 26 e 27 giugno

Grande successo per la dodicesima edizione di Disco Diva, il festival internazionale della disco music organizzato dal Comune di Gabicce Mare con la direzione artistica di Disco Diva Events, con il contributo della Regione Marche, sponsor Birra Viola, partner Radio Studio Più, Brandina, Wabisabi Studio, 5 Naturae, Moja Rowa, che si è svolto il 25, 26 e 27 giugno in piazza Valbruna a Gabicce Monte. Anche quest’anno parte dell’incasso sarà devoluto alla nuova Oasi Felina di Gabicce Mare.

La protagonista assoluta è stata la musica Italo Disco che ancora una volta ha saputo unire diverse generazioni.“Un successo inaspettato di folla con la nuova serata di apertura del giovedì. Tre giorni di energia travolgente. - sottolinea Cristina Tassinari, art director – Questo il risultato di questa dodicesima edizione dedicata all’Italo Disco, a dimostrazione che la disco nata in Italia non è certo di secondo livello. Tanti dj, sia del territorio che internazionali, hanno attirato un target giovane interessato alla disco music. I grandi artisti sul palco, da Johnson Righeitra a Michelangelo La Bionda, da Tracy Spencer a The Creatures hanno performato in uno scenario unico”.

“E’ stata un’edizione esilarante - affermano la Sindaca di Gabicce Mare Marila Girolomoni e il Vicesindaco e Assessore al Turismo Matteo Sanchioni- con grandi artisti e dj internazionali. Ringraziamo la direzione artistica, la Regione Marche, gli sponsor e i partner. Un ringraziamento doveroso alle forze dell'ordine e ai volontari della Protezione Civile che hanno portato un grande contributo alla riuscita della manifestazione. Il Festival quest’anno è stata preceduto da una serie di eventi che ha coinvolto tutta la città con la Disco Diva Week, improntata sulla cultura della Disco Music, con presentazioni di libri a tema, dj set e la proiezione del documentario su Daniele Baldelli alla Baia Imperiale. Il Festival già da qualche anno vede la partecipazione delle giovani generazioni, segno che questo genere di musica, fortemente legata al nostro territorio, non tramonterà mai”.

Programma dell'evento

La prima serata ha visto protagonisti i Kymono. Il loro strepitoso live di black music, funky e disco connesso ai groove della house music suonata interamente dal vivo ha fatto vibrare piazza Valbruna! In consolle si sono alternati i Dj Set di Duba, Tommiboy con perle dalla disco italiana più ricercata associate al funk elettronico, Soul Fingers ft Claudio Cavallaro, che ci ha condotto in un viaggio tra sonorità soul, funk e disco. Non poteva mancare un omaggio a Dj Mozart, Claudio Rispoli, recentemente scomparso, resident della Baia degli Angeli insieme a Daniele Baldelli che ha chiuso la serata con il suo inconfondibile cosmic sound.

Strepitoso venerdì all’insegna dell’Italo Disco Italiana. Grande protagonista JOHNSON RIGHEIRA, accompagnato dalla live band Evolution 80, che ha cantato i suoi più grandi successi, da “Vamos a la playa” a “L’Estate sta finendo”, con tanti aneddoti e curiosità che ci hanno fatto viaggiare nel tempo! Sul palco a sorpresa Michelangelo La Bionda, del duo musicale La Bionda, scrittori e produttori di tanti grandi successi dei Righeira. Con loro Marco Zanardi, in arte Marcorea Malià, protagonista della scena creativa italiana, che ha curato il look per i Righeira in quegli anni. Marcorea Malià ha aperto la serata del Festival, con un Dj Set particolare ed esclusivo. Maurizio Monti con gli amici di Club Splendore e il Dj Set di Sparkling Attitude hanno trasformato la piazza in una discoteca con le atmosfere più frizzanti dell’Italo Disco fino all’house music più moderna. Finale di serata sulle note del Dj Set di Jim Night: soulful house e disco rarities fino alle tracce che hanno segnato gli anni d’oro della Riviera Romagnola e luoghi come Echoes Misano.

L’ultima serata è stata aperta dal dj Set di Euronettuno (Vino e Vinili) e dal live strepitoso dei Ridillo, con un pop raffinato e divertente, elegante e pieno di energia. La piazza ha ballato sulle note dei loro brani più famosi tra cui la leggendaria “Mangio Amore”. Un viaggio negli anni 80 con la Global Diva Tracy Spencer, una delle voci simbolo dell’italo disco made in Italy, che ha celebrato i 40 anni del brano “Run to me”, Michelangelo La Bionda con i grandi successi “One For You, One For Me”, “1-2-3-4 Gimme Some More”, “I Wanna Be Your Lover” e The Creatures starring Antonello con “Maybe One Day” e “Just in the Name of Love”. Grande ospite della serata Disco Bambino, artefice in tutto il mondo della rinascita della “disco culture” italiana, con un dj set frutto di una meticolosa ricerca su vinili di musica dimenticata, con rare gemme della disco italiana e italo disco. A sorpresa l’esibizione di Christine Wiltshire from Musique con la hit “Keep on jumping”. Chiusura a cura di The Boonist Checco Tassinari.