Grande successo per la Rassegna Concerti d’estate 2025

La Filarmonica Banda città di Rimini anima l’estate culturale tra cittadini e turisti

Si è conclusa, con un notevole successo la Rassegna Concerti d’estate 2025 organizzata dall’Associazione Filarmonica Banda città di Rimini in collaborazione con il comune di Rimini

La rassegna ha contribuito a caratterizzare l’estate culturale riminese, riscuotendo apprezzamenti molto positivi tra il pubblico dei turisti e dei cittadini riminesi. Iniziata in occasione della Festa della Repubblica il 2 giugno us, ha visto alternarsi sul palco La Banda città di Rimini, diretta dal m° Jader Abbondanza, la AB Rimini Big Band,con la direzione del m° Renzo Angelini e la Banda Giovanile città di Rimini diretta dal m° Andrea Brugnettini, di ritorno dai successi della partecipazione al World Orchestra Festival a Vienna

Particolarmente apprezzato il concerto conclusivo dedicato alla “Belle Epoque, una delle stagioni della cultura e della musica tra le più elegant e raffinate”. Il Concerto della Banda città di Rimini diretta dal m° Jader Abbondanza, si è arricchito grazie alla qualificata e simpatica presenza del soprano riminese Elisa Luzi, la cui esibizione è stata particolarmente apprezzata dal numeroso pubblico presente. Al termine del Concerto i direttori delle diverse formazioni musicali della Filarmonica e il presidente della Filarmonica Pietro Leoni hanno ringraziato e salutato il pubblico dando appuntamento al 21 settembre pv. In occasione del meeting delle Bande giovanili dell’emilia Romagna e alla stagione concertistica dell’autunno-inverno.

Un Grazie sincero va a: Comune di Rimini, Banca Malatestiana, Romagna Acque società delle fonti, SGR, Corriere Romagna, Link Rimini da vivere, ISAL Fondazione contro il dolore cronico.