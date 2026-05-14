Granfondo Squali 2026, debutta la “Squali MoLab Run”: corsa e camminata nella Valle del Conca

Sabato 16 maggio l’evento si arricchisce con due percorsi non competitivi da 5 e 10 km, tra sport, natura e promozione del territorio

La nuova edizione della Granfondo Squali, in programma dal 15 al 17 maggio 2026, si arricchisce di una importante novità che fara felici tutti gli amanti della corsa: la “Squali MoLab Run”, una corsa o camminata non competitiva, immersa nella natura della Valle del Conca, pensata sia per i runner esperti sia per chi desidera approcciarsi alla corsa per la prima volta.

L’iniziativa, in programma sabato 16 maggio 2026, nasce dalla sinergia tra la squadra organizzativa della Granfondo Squali e MoLab - Il Laboratorio del Movimento di Cattolica, giovane e dinamica realtà sportiva della Regina dell’Adriatico, creata dai cattolichini Marco Sartori e Davide Fraternali.

«Siamo molto contenti di aver avviato la collaborazione con la Granfondo Squali – spiegano Marco Sartori e Davide Fraternali -, crediamo che con Squali MoLab Run questo evento sportivo, diventato ormai un punto di riferimento per chi ama le due ruote, abbia potuto ulteriormente arricchire il suo programma già ampio e di qualità e, allo stesso tempo, dare la possibilità a chi verrà a Cattolica di vivere in maniera ancora più piena il territorio».

Due i percorsi in programma:

La 10 Km di corsa non competitiva, per chi vuole mettersi alla prova;

La 5 Km di corsa/camminata ludico-motoria, aperta a tutti ed ideale per godersi il panorama della Valconca.

L’appuntamento è fissato per sabato 16 maggio 2026, con partenza alle 9.30.

È possibile iscriversi dal portale della Granfondo Squali: https://join.endu.net/entry?edition=106376, oppure direttamente in loco, sia venerdì 15 maggio dalle ore 16:30 alle 18:30 che sabato prima della partenza dalle ore 8:30.

La quota di iscrizione prevede un costo di 15 euro per la non competitiva da 10 Km e di 10 euro per la corsa/camminata ludico-motoria.

La premiazione, nel palco centrale della Shark Arena, è invece prevista per le 12, sempre nella giornata di sabato.

Se la Granfondo Squali è un punto di riferimento per gli amanti della due ruote, MoLab lo è per gli amanti della corsa, soprattutto da quando, nel 2025, è nato il MoLab Runnig Club, una nuova comunità di runners che vuole promuovere la corsa sia per il benessere che l’agonismo. L’intento dell’iniziativa lanciata da MoLab è quello di avvicinare sempre più persone alla corsa, che si tratti di chi non ha mai corso nella propria vita, a chi vuole iniziare a fare i suoi primi 20/30 minuti di fila di corsa, a chi voglia preparare gare dove la corsa la fa da padrona: dalle classiche podistiche (5km, 10km, mezze maratone e maratone), a chi pratica trail running o ultra trail running, a chi fa sport ibridi come Spartan Race, OCR, Hyrox, Triathlon.

La Granfondo Squali, tre giorni immersi nella passione sportiva

Saranno oltre tremila i ciclisti protagonisti nel weekend, con più di diecimila presenze sul territorio. Dati importanti per uno degli eventi sportivi più amanti dagli amanti delle due ruote. Una vera e propria festa del ciclismo che compie quest'anno il suo undicesimo anno e che andrà in scena dal 15 al 17 maggio. Tre giorni di manifestazioni, esperienze, ospiti, buon cibo. E di ciclismo ovviamente. Iniziamo da questo: cinque i percorsi a disposizione, due dei quali per la Squali Gravel del sabato mattina, 85 e 45 chilometri.

Verdesca Tour, il più corto, con 700 metri di dislivello da affrontare a ruota di guide esperte. Il secondo, il Toro Tour, affronta un'ascesa di 1650 metri e i partecipanti avranno una traccia GPX da seguire che verrà fornita dall'organizzazione prima dell'evento. Iscrizioni per entrambi a 25 euro, 30 euro dal 1° Maggio.

Saranno tre invece i tracciati disponibili per la Gran Fondo Squali della domenica. Doppio percorso agonistico, 128 e 81 chilometri, con dislivello rispettivamente di 2.020 e 1.393 metri. Il primo è adatto a chi vuole mettersi alla prova, con la lunga salita del Monte Altavelio-Osteriaccia, che regalerà in cima una vista mozzafiato. Il secondo è il giusto mix per le ruote veloci del gruppo e quest’anno vedrà una variazione di percorso (passerà a Santa Maria anziché Morciano). Chi invece vuole godersi il territorio senza pensare al cronometro, ha a disposizione la Squali46, terzo tracciato da soli 46 chilometri aperta a tutti. È cicloturistico e prende il nome dal “Dottore”, Valentino Rossi, il numero 46 del motociclismo mondiale, che ha ispirato il cronometraggio. Si passerà da Tavullia e qui i ciclisti troveranno uno dei ristori più affollati e forniti di tutta la giornata. L'altro sarà a disposizione di tutti all'arrivo.

La manifestazione prenderà il via già venerdì pomeriggio, con l'apertura dell'area Expo, la famosissima Shark Arena. Il piazzale antistante all'Acquario di Cattolica si trasformerà per tre giorni nel festival del ciclismo. Ben 49 mila metri quadrati di villaggio, in riva al mare, in cui ci si potrà divertire con eventi per i bambini, conferenze, stand gastronomici e toccare con mano le novità tra gli stand dei migliori marchi del settore.

L’evento si chiuderà a Gabicce Monte, con la grande rustida, per finire con gusto una tre giorni straordinaria di sport e divertimento.

Per le ultime iscrizioni alle competizioni ciclistiche, la segreteria rimarrà aperta presso l’Acquario di Cattolica sia venerdì che sabato; maggiori informazioni sulla pagina Instagram dell’evento “granfondosquali”.