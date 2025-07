Grave incidente sulla Statale 16: ragazzina in codice rosso trasportata al "Bufalini" di Cesena

La dinamica dell’incidente è tuttora in fase di accertamento

Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Statale 16, all’altezza dello svincolo per Gatteo in direzione nord. Nell’impatto sono stati coinvolti un’automobile, una Fiat 500, e una Vespa su cui viaggiava una ragazzina.

Sul posto è intervenuta immediatamente un’ambulanza del 118, che ha richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. La giovane è stata trasportata in codice rosso all’ospedale “Maurizio Bufalini” di Cesena. Non sono stati ancora diffusi ulteriori dettagli sulle sue condizioni cliniche.

La dinamica dell’incidente è tuttora in fase di accertamento. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale di Rimini, che hanno provveduto a chiudere temporaneamente il tratto di strada interessato, per consentire i rilievi e garantire le operazioni di soccorso in sicurezza.