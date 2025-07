Grave incidente sulla via Emilia a Rimini: auto esce di strada

Un'Audi con tre ragazze a bordo esce di strada: una è grave, le altre due riportano ferite lievi

Grave incidente domenica sera sulla via Emilia a Rimini intorno alle 22:30: un’Audi Coupé è uscita di strada nei pressi della Fiera, finendo contro la spalletta dello svincolo stradale. A bordo tre ragazze: una è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Cesena 'Bufalini' in elisoccorso, le altre due hanno riportato ferite lievi. Strada chiusa per soccorsi e rilievi. Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Polizia Stradale.