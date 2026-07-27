Guardia di Finanza di Rimini, il Capitano Alessio Crisostomi nuovo comandante della Sezione Riciclaggio

L'ufficiale, proveniente dalla Compagnia di Vigevano, prende il posto del Tenente Pamela Taurino

Nei giorni scorsi, presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini è arrivato un nuovo ufficiale: il Capitano Alessio Crisostomi. Lo stesso ha assunto l’incarico di Comandante della Sezione Riciclaggio del Gruppo Tutela Economia presso il dipendente Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e sostituirà il Ten. Pamela Taurino che lascia il Comando dopo quasi 3 anni.

Il Capitano Crisostomi, originario di Roma, si è arruolato nel Corpo nel 2015 e dopo aver concluso il percorso formativo presso l’Accademia di Bergamo, ha comandato il Nucleo Operativo del Gruppo Padova e la Compagnia di Vigevano, coordinando numerose attività di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria, prima di giungere trasferito a Rimini.

Il Comandante Provinciale, Colonnello t.ISSMI Ugo Poggi, ha ricevuto il Capitano da poco giunto alla sede, dandogli il benvenuto ed augurandogli buon lavoro nell’importante ed impegnativo nuovo incarico ora assunto. Contestualmente ha salutato il Ten. Taurino, ringraziandola per il prezioso contributo operativo e augurandole ulteriori successi.