Guerre e caro bollette: le soluzioni con l’energia rinnovabile

Il Sole è l’unica difesa per famiglie e imprese

Le Rinnovabili come rimedio a una situazione internazionale che appare sempre più complessa e preoccupante, tra guerre e crisi diplomatiche. Per Confindustria “rischiamo la crisi energetica più grave della storia”. Sembra proprio che l’energia solare gratuita sia l’unica carta da giocarsi per dormire sonni tranquilli, almeno dal punto di vista delle proprie bollette di gas e luce, che si tratti di abitazioni private, immobili commerciali o siti industriali.

La soluzione per non pagare in bolletta le guerre in Ucraina e Medio Oriente

Fotovoltaico, pompe di calore, sistemi d’accumulo e colonnine di ricarica per i veicoli elettrici sono le misure che gli esperti in tutto il mondo raccomandano ormai da più di due decenni, facendo sempre la stessa premessa: oltre al taglio delle bollette e delle emissioni inquinanti, non bisogna più tremare quando in tv o sui quotidiani si parla di guerre e crisi mondiali.

Le detrazioni Fiscali del 50% per fotovoltaico e batterie

Le detrazioni fiscali del 50% sulla prima casa (del 36% sugli altri immobili), cumulabili con lo scambio sul posto, rendono gli impianti fotovoltaici e i sistemi d’accumulo un investimento conveniente e alla portata di tutti, anche grazie alla garanzia di 30 anni sulla produzione di pannelli.

Aziende come la riminese Ubisol si fanno carico di tutti i passaggi (tecnici e burocratici) necessari: dal primo sopralluogo alla realizzazione del progetto, dall’installazione del sistema alla gestione delle pratiche di allaccio e delle pratiche per gli incentivi fiscali, fornendo assistenza completa per la manutenzione degli impianti, con un servizio “chiavi in mano”.

Per tutte le informazioni sulle offerte in corso con l’azienda Ubisol, che ha sedi a Rimini, Ravenna e Codigoro (FE) e ottomila clienti tra Emilia Romagna, Marche e Veneto, basta consultare www.ubisol.it.

Solo in Romagna, per le imprese rincari per 92 milioni d’euro

I dati sono quelli del Centro Studi di Confindustria Romagna: la guerra in Iran potrà pesare per 92 milioni d’euro di aumenti sulle bollette delle imprese nel 2026. Anche secondo Confindustria, la soluzione per i rincari di luce e gas è quella dell’energia Rinnovabile, a partire dal fotovoltaico.

I gasdotti che dipendono dalla guerra in Ucraina o lo stop al gas e al greggio che passano per lo stretto di Hormuz sono questioni che resteranno aperte per i prossimi anni. Le soluzioni a questi conflitti sono complicate e, come spiegano gli analisti, ci vorrà comunque molto tempo perché le cose si appianino, anche nell’ipotesi di tregue e cessate il fuoco.

Anche per le imprese, Ubisol ha soluzioni per poter rimediare al caro-bollette. Qui di seguito sintetizziamo quattro possibilità che vengono proposte per le aziende.

FOTOVOLTAICO SENZA INCENTIVI

L’azienda acquista l’impianto fotovoltaico sostenendo l'intero investimento iniziale, beneficia del 100% dei risparmi e si assume gli oneri gestionali e di manutenzione.

FOTOVOLTAICO COL CONTO TERMICO 3.0

L’azienda acquista l’impianto fotovoltaico col contributo del Conto Termico 3.0 (che copre parte dell'investimento), beneficia del 100% dei risparmi e si assume tutti gli oneri gestionali.

FOTOVOLTAICO CON IPER AMMORTAMENTO DEL 180%

L’azienda acquista l’impianto fotovoltaico sfruttando l’Iper Ammortamento che permette di dedurre fiscalmente il 180% dell’investimento complessivo in 11 anni e di recuperare così circa metà del costo dell’impianto.

FOTOVOLTAICO A COSTO ZERO (“SOMMINISTRAZIONE ENERGETICA”)

Un soggetto terzo (Ubisol) realizza e gestisce l’impianto fotovoltaico sul tetto dell'azienda che per 11 anni acquista l’energia prodotta a un prezzo fisso (inferiore a quello di mercato). Al termine di questo periodo, l’azienda diventa a tutti gli effetti proprietaria dell’impianto a costo zero.

Ubisol, azienda romagnola leader per il settore delle rinnovabili, propone preventivi e consulenze gratuite sia per le famiglie che per le imprese. Basta contattarci attraverso il form del sito (https://www.ubisol.it/contatti-ubisol/#modulo-contatto) e sarete richiamati dai nostri operatori.

(Articolo pubbliredazionale)