Guida pericolosa, fermato: aveva quasi tre etti di cocaina in auto

Scoperta la droga, ha reagito con calci e testate ai militari

Un 38enne albanese è stato arrestato dopo essere stato trovato con quasi 3 etti di cocaina nella sua auto. Dopo la convalida dell’arresto, la giudice Adriana Cosenza ha disposto la custodia cautelare in carcere. L’uomo, difeso dall’avvocato Massimiliano Orrù, affronterà il processo a fine novembre per detenzione di droga ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Tossicodipendente e da poco uscito da un centro per il rimpatrio, era stato fermato dai carabinieri dopo una segnalazione per guida pericolosa. Durante il controllo ha mostrato nervosismo e, scoperta la droga, ha reagito con calci e testate ai militari.