"Ha guardato mia moglie": elettricista pestato a sangue, scatta la denuncia

Fratture e 40 giorni di prognosi

Un elettricista riminese di 38 anni ha denunciato in Procura di essere stato aggredito e picchiato da due uomini al termine di una vicenda nata, secondo il suo racconto, da un presunto gesto di gelosia.

L'episodio risale alla fine di marzo, quando il 38enne, era intervenuto in un appartamento per verificare un presunto guasto all'impianto elettrico. In serata sarebbe stato accusato da un vicino di aver rivolto un gesto alla moglie dell'imprenditore proprietario dell'abitazione.

Nella notte, sempre secondo la denuncia, l'uomo sarebbe stato invitato a raggiungere l'abitazione del vicino, dove lui e l'imprenditore lo avrebbero aggredito con calci e pugni. Il giorno successivo è stato trasportato in ospedale, dove gli sono state diagnosticate fratture multiple alle costole e al naso, con una prognosi di 40 giorni.

Dopo le dimissioni e una volta ristabilito, il 38enne, tramite il suo legale Davide Grassi, ha presentato denuncia in Procura. Saranno ora gli inquirenti a ricostruire l'accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.