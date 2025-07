Ha una crisi di panico e si blocca durante l'escursione

Necessario l'intervento del soccorso alpino e Vigili del Fuoco

Due giovani escursioniste partite da San Benedetto in Alpe per raggiungere Acquacheta e il Molino dei Romiti si sono smarrite dopo aver imboccato un sentiero secondario non segnalato. Una delle due, in preda a un attacco di panico, non è stata in grado di proseguire.

L’amica ha prontamente allertato il 112, attivando la macchina dei soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna – stazione Monte Falco – che ha raggiunto le due escursioniste, tranquillizzato la ragazza e provveduto a metterle l’imbrago per accompagnarla in sicurezza a valle.

Alle operazioni hanno collaborato anche i Vigili del Fuoco di Rocca San Casciano.