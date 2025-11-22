Hacker colpiscono Poltronesofà: trafugati dati anagrafici e contatti dei clienti

Il furto di tali informazioni potrebbe esporre i clienti a rischi come phishing o tentativi di truffa

Poltronesofà è finita nel mirino di un attacco ransomware che, lo scorso 27 ottobre, ha compromesso i server del gruppo. I pirati informatici hanno cifrato i file aziendali e potrebbero aver sottratto dati personali come nomi, indirizzi, numeri di telefono ed email dei clienti, utilizzati per le spedizioni.

L’azienda ha comunicato l’incidente via email agli utenti, assicurando di aver subito isolato i sistemi colpiti e attivato specialisti di cybersecurity per contenere l’attacco, avviare un’indagine forense e rafforzare le difese. Al momento non risultano ulteriori criticità, ma proseguono gli interventi tecnici per elevare il livello di protezione ed evitare nuove violazioni.

Il furto di tali informazioni potrebbe esporre i clienti a rischi come phishing o tentativi di truffa. Il caso si aggiunge alla lunga lista di attacchi che negli ultimi anni hanno già colpito banche, istituzioni e vari ministeri italiani.