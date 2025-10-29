Halloween al Museo della Regina di Cattolica: un viaggio tra i demoni etruschi

Venerdì 31 ottobre, bambini e famiglie potranno scoprire le creature dell’aldilà etrusco in un’esperienza immersiva tra storia e mito

Halloween da brividi al Museo della Regina che si prepara ad accogliere i visitatori con un evento speciale dedicato alla mitologia etrusca e alle sue affascinanti creature infernali.

Venerdì 31 ottobre, alle ore 17.00, bambini dai 5 anni in su e famiglie potranno intraprendere un suggestivo viaggio attraverso le tenebre, guidati da Tuculca, Charu e Vanth e altri demoni del pantheon etrusco. Un’esperienza immersiva che unisce storia, archeologia e tradizione, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire l’affascinante mondo dell’aldilà.

La quota di partecipazione è di 3 euro a persona. Data la disponibilità limitata di posti, è obbligatoria la prenotazione tramite email all’indirizzo [email protected] oppure telefonicamente ai numeri 0541.966577 o 0541.966775.