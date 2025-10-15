Halloween da brivido nei parchi Costa Edutainment della Romagna

Italia in Miniatura, Oltremare 2.0 e Acquario di Cattolica si trasformano dal 31 ottobre al 2 novembre con allestimenti spaventosi, spettacoli e attività per grandi e piccini

Qualcosa di spaventoso bolle in pentola nei parchi Costa Edutainment in Romagna: Italia in Miniatura a Rimini, Oltremare 2.0 a Riccione e Acquario di Cattolica. Nel weekend di Halloween (31 ottobre, 1 e 2 novembre) aprono con allestimenti da paura e animazione spaventosa. Misteri, avventure e il fascino della scoperta tingono di nero e arancione tre parchi, animati da presenze misteriose e pronti a offrire esperienze da brivido!

A Cattolica: l’Acquario apre di sera il 31 ottobre per scovare il “vero” mostro



Dal 31 ottobre al 2 novembre l’Acquario di Cattolica si immerge nell’atmosfera di Halloween, con una grande novità: la sera del 31 Ottobre ci sarà un’apertura straordinaria dell’acquario, dalle 20.30 a mezzanotte con tanto di allestimenti e animazione a tema.

In programma la caccia al mostro, lungo esclusivamente l’ingresso Blu, dove appariranno strani personaggi e sorprese. Attraverso deserti di ghiaccio e bocche di squalo, si scomoderanno fantasmi e presenze misteriose, pur di smascherare il “predatore” che minaccia la vita del pianeta e che non ha né pinne, né branchie. Un evento fra arte e gioco per parlare della lotta all’inquinamento da plastica, tema mostruoso, che la struttura Costa Edutainment affronta con sensibilizzazione e campagne mirate.

Nei giorni 1 e 2 novembre l’Acquario torna aperto con tutti gli ingressi Blu, Viola, Giallo e Verde, dalle 10 alle 18.30, per conoscere da vicino squali toro, murene, aquile di mare, storioni, piranha dai denti affilati ma anche serpenti, insetti mimetici, rane velenose, camaleonti, caimani, piovre ed eteree meduse. Nell’Ingresso Viola sarà aperta la mostra “Insetti Giganti XXL Edition”, con riproduzioni in resina di insetti, ingranditi da paura, fino a 200 volte. L’1 e il 2 novembre si potrà assistere anche alle cibature di pinguini, lontre, trigoni e squali, insieme agli esperti.

Il 31 ottobre apertura serale del solo Ingresso Blu (dalle 20:30 a mezzanotte) a un prezzo agevolato che consentirà di tornare uno dei due giorni successivi (1 o 2 novembre). Info su orari, eventi e biglietti su acquariodicattolica.it.

A Italia in Miniatura a Rimini… come giganti!

Dal 31 ottobre al 2 novembre Italia in Miniatura, il parco tematico di Rimini, sarà infestato da mostruose sirene, troll monumentali, mummie, zombie e gatti neri. Il parco si trasforma in una landa per scorribande di esseri giganteschi. Chi sono questi “giganti”? I visitatori grandi e piccini che potranno torreggiare fra le città in miniatura di Italia e d’Europa.



Il divertimento è maxi anche fra le attrazioni del parco, mai così incantate: Venezia, stregata da violini fantasma, la vertiginosa Torre Panoramica, le discese mozzafiato della Vecchia Segheria, i laboratori misteriosi di Esperimenta, l’antro di Mangiafuoco dove perdersi alla ricerca di Pinocchio, la Monorotaia per ammirare l’Italia dall’alto.

Dal 31 ottobre le streghe trucca bimbi prendono possesso di Piazza Italia, dove l’1 e il 2 novembre la magia darà spettacolo, con l’arrivo della Carovana del Mistero: uno strampalato direttore di un improbabile circo, un illusionista così abile da far prendere vita a oggetti presi a caso dal pubblico, un’abile scultrice di bolle di sapone giganti che si alzeranno in cielo.

Nel weekend di Ognissanti, Italia in Miniatura sarà aperta venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17, con attrazioni in funzione dalle 10:30 alle 16:15. Le casse chiudono alle 15.30. Truccabimbi tutti i giorni, spettacoli 1 e 2 novembre. Orari, programma e biglietti su italiainminiatura.com.

A Oltremare a Riccione, il viaggio nel tempo attraverso l’evoluzione



Oltremare 2.0, si ammanta del mistero della scoperta, nei giorni 1 e 2 novembre. Nel Family Edutainment Park di Riccione, lo stupore inizia dall’incontro dal vivo con i delfini del Dolphins World, da ammirare durante gli appuntamenti in laguna. Raptors World offre l’emozione del volo radente degli uccelli rapaci, discendenti dei grandi rettili preistorici, così come i pappagalli di Parrots World e gli alligatori di Sapiens, dove, la giungla con ominidi, la tigre dai denti a sciabola, il bradipo gigante, il mammut a grandezza naturale, saranno compagni nel grande viaggio nel tempo: 14 miliardi di anni da compiere in un giorno! A Genesis si assiste al Big Bang, effetti speciali in Planet Theatre e emozionate il viaggio in The Village, su palafitte dell’età del rame. Ci si spinge nelle profondità della terra, con Speleos, l’area che solo i veri coraggiosi sapranno affrontare. Spazio anche al gioco in Mega Game Land, unico spazio in Italia totalmente dedicato al mondo dei DinsiemE e di Erick e Dominick.

Nel Porto Fantasma Halloween impazza con spettacoli non stop gratuiti: bolle di sapone giganti, clown e trampolieri, strabilianti illusioni per tutta la famiglia e truccabimbi a tema. Per portarsi a casa un sorriso e un ricordo c’è poi Ulisse, la mascotte del parco al fianco di tutti i bambini, che coinvolgerà i piccoli ospiti con "Dolcetto o Scherzetto?” e foto ricordo.

Oltremare è aperto dalle 10 alle 18. Orari, programma e biglietti su oltremare.org.

Biglietti combinati a più parchi

Italia in Miniatura, Oltremare 2.0 e Acquario di Cattolica offrono al pubblico biglietti per accedere a due o tre parchi. Basta chiedere alle casse nei giorni di apertura o consultare online i singoli siti web. Due parchi li trovi a partire da 38 Euro.