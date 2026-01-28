Halloween di fuoco a Coriano: il Tribunale dei Minori decide il futuro dei 13 indagati

Cinque proscioglimenti, per gli altri scatta la messa alla prova

Cinque giovani sono stati prosciolti e altri otto ammessi alla messa alla prova dal Tribunale per i minorenni di Bologna per i disordini della notte di Halloween 2024 a Ospedaletto di Coriano. (Vedi notizia) I 13 giovanissimi, difesi tra gli altri dagli avvocati Francesco Pisciotti, Gianluca Tencati e Massimiliano Forlani, erano accusati di aver partecipato a una festa improvvisata con circa 200 ragazzi, durante la quale sono scoppiati incendi, petardi e persino una molotov che ha distrutto l’auto di un disabile.

Gli episodi, organizzati già dai primi giorni di ottobre tramite social network, hanno visto i ragazzi assemblare artigianalmente ordigni incendiari e sfidarsi lungo via Pertini, tra balle di fieno date alle fiamme e cassonetti ridotti in cenere. Sul posto erano intervenuti carabinieri e vigili del fuoco per contenere il caos e identificare i partecipanti.