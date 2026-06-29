Hotel, due lavoratori in nero: il Tribunale conferma maxi multa da 31mila euro

Respinto il ricorso della titolare

Due lavoratori impiegati senza regolare contratto, una maxi sanzione da oltre 31mila euro e il ricorso della titolare respinto dal Tribunale di Rimini. I fatti risalgono a un controllo della Guardia di Finanza del febbraio 2020 in un hotel di Riccione, dove furono trovati al lavoro un addetto alla reception e un manutentore senza preventiva assunzione. Il giudice del Lavoro Lucio Ardigò ha confermato integralmente la sanzione dell'Ispettorato territoriale del lavoro, ritenendo attendibili gli accertamenti delle Fiamme Gialle e le testimonianze dei due lavoratori. La titolare dovrà inoltre pagare circa 2.300 euro di spese legali, oltre agli accessori di legge.