Human & Tech Evolution: l’innovazione digitale approda a Rimini

Confartigianato Imprese Rimini guida le imprese horeca alla scoperta di intelligenza artificiale, robotica e strumenti digitali per migliorare efficienza e servizi

La trasformazione digitale stimola lo sviluppo di competenze e sfruttando il potenziale dell’intelligenza artificiale accelera innovazione e efficienza.

Per condividere conoscenze ed esperienze, Confartigianato Imprese Rimini patrocina Human & Tech Evolution, un’opportunità unica per approfondire come navigare al meglio in questo scenario in continua mutazione.

L’appuntamento è gratuito, previa registrazione, ed è in programma giovedì 13 novembre, dalle 15.00 alle 18.00 all’Hotel Imperiale di Rimini con l’organizzazione di Dynamics.

“Stiamo impegnandoci a fondo – spiega Davide Cupioli, Presidente di Confartigianato Imprese Rimini - per coinvolgere le imprese artigiane ed avvicinarle alla trasformazione digitale, all’intelligenza artificiale e all’innovazione tecnologica. In questa occasione ci rivolgiamo al settore horeca, a tutte le realtà imprenditoriali del mondo dell’ospitalità: hotel, ristoranti, bar, operatori balneari, pizzerie e piadinerie. L’obiettivo è mostrare come l’innovazione, quando è concreta, diventi un vero vantaggio competitivo”.

A Human & Tech Evolution i partecipanti potranno scoprire l’utilizzo del robot di supporto al personale, i totem intelligenti per check-in e check-out, pagamenti e informazioni automatiche ai clienti, gli assistenti virtuali attivi su WhatsApp, web o telefono 24 ore su 24, il robot per la pulizia e la logistica interna.