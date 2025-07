I concerti del weekend, da Ultimo a Mengoni e Nannini

In tour Fibra, Britti, Venditti, Negramaro, Ghali, Anastacia

di Paolo Biamonte

Domani Fabri Fibra canta al Parco Caserme Rosse di Bologna, Ultimo canta allo Stadio Olimpico di Roma, Niccolò Fabi è all'Arenila del Porto di Peschici (FG), Tananai è alla Lavanderia a Vapore di Collegno (TO), Umberto Tozzi canta in Piazza Castello a Marostica (VI), gli Scorpions sono in Piazza Napoleone a Lucca.

Venerdì Ghali canta in Piazza Napoleone a Lucca, Fabri Fibra al Parco della Pace di Servigliano (FM), Ultimo replica allo Stadio Olimpico di Roma, Guè si esibisce all'Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta (PD), Rkomi è in Piazza Medford ad Alba (CN), Raf all'Arena della Musica di Torre del Greco (NA), Alex Britti suona nella Zona Impianti Sportivi di Mirano (VE), Tananai in Piazza Ariostea a Ferrara.

Sabato Gianna Nannini canta in Piazza Castello a Marostica (VI), Alessandra Amoroso al Teatro Antico di Taormina (ME), Antonello Venditti all'Anfiteatro Romano di Pompei (NA), Cesare Cremonini è di scena allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino, i Negramaro al Molo Brin di Olbia, gli Afterhours al Parco il Prato di Arezzo, Max Pezzali all'Autodromo Enzo e Dino Fearrari di Imola, Lazza al Parco della Pace di Servigliano (FM).

Domenica Marco Mengoni approda allo Stadio San Siro di Milano, Gianna Nannini canta in Piazza Duomo a Pistoia, gli Iron Maiden sono allo Stadio Euganeo di Padova, Sfera Ebbasta in piazza Medford ad Alba (CN), Gué è in concerto a Gallipoli (LE), Ben Harper al Parco Caserme Rosse di Bologna, Lazza all'Ippodromo delle Capannelle di Roma per Rock in Roma, Brunori Sas all'Arena della Regina di Cattolica, Umberto Tozzi a Villa Manin a Codroipo (UD).

Lunedì Marco Mengoni replica a San Siro a Milano, Antonello Venditti alla Fiera del Levante a Bari, Levante e La Rappresentante di Lista a Porta Vecchia a Monopoli per Porto Rubino (BA), Nino D'Angelo canta allo Scalo Eventi Torino (TO), Alfa a Palazzo Farnese a Piacenza, Fast Animals and Slow Kids and Slow Kids alla Città dell'Altra Economia a Roma.

Martedì Gianna Nannini è di scena alla Palazzina di Caccia di Stupinigi a Nichelino (TO), Fiorella Mannoia canta alla Zona Impianti Sportivi di Mirano (VE), gli Afterhours all'Arena Campo Marte di Brescia, Nek all'Arena della Musica di Torre del Greco (NA), Ghali all'Ippodromo delle Capannelle di Roma per Rock in Roma, Anastacia all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS), Ben Harper all'Anfiteatro Romano di Pompei (NA), i Blue sono in Piazza Castello a Marostica (VI), Irama all'Arena Grandi Eeventi di Salerno.

Mercoledì Nick Cave canta in Piazza Sordello a Mantova, Fabri Fibra a Palazzo Farnese a Piacenza, Arisa ad Agerola (NA), Ben Harper in Piazza del Popolo a Fermo, Tiromancino al Castello di Santa Severa a Santa Marinella (Roma), Anastacia si esibisce al Parco Caserme Rosse di Bologna, Lazza è all'Arena del Mare a Genova, Irama alla Fiera del Levante di Bari, i Queens of The Stone Age al Parco di Villa Negri di Romano d'Ezzelino (VI). (Ansa)