I protagonisti di Cash or Trash arrivano a San Marino

A San Marino Outlet, il live show “A che prezzo?” cerca gli ultimi oggetti da valutare

C’è tempo ancora fino a domani per candidarsi a partecipare a “A che prezzo?”, il live show dedicato agli oggetti curiosi, vintage o che potrebbero stupire per il loro valore che si terrà domenica 24 maggio alle 16:30 a San Marino Outlet.

Con la partecipazione dei famosi antiquari e volti TV Ada Egidio e Giano Del Bufalo e del conduttore e attore Paolo Conticini, sarà un evento coinvolgente e ricco di momenti di intrattenimento, che regalerà al pubblico un pomeriggio divertente e l’occasione di poter incontrare e farsi firmare un autografo dai tre personaggi televisivi.

Durante lo show saranno raccontati aneddoti e curiosità legate ai vari oggetti, che saranno valutati per scoprirne il potenziale valore.

Per partecipare occorre seguire il profilo Instagram di San Marino Outlet, commentare il post ufficiale (a questo link) indicando l’oggetto che si desidera far valutare.

Anche chi non sarà stato selezionato avrà una chance per partecipare allo show: durante il pomeriggio, infatti, verranno estratti a sorteggio alcuni oggetti tra quelli presenti nel pubblico