I ragazzi ridisegnano Rimini: idee per cultura, natura e il futuro dell’ex colonia Enel

Il sindaco incontra il Consiglio dei Ragazzi

È stata dedicata al Piano Strategico della Cultura e al patrimonio storico e culturale della città la seduta di oggi pomeriggio del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, l’organismo insediato lo scorso febbraio che riunisce 32 giovani consiglieri — ragazze e ragazzi tra i 10 e i 14 anni, provenienti da sette scuole del territorio. Focus della seduta le proposte del CCRR per una città dove la cultura sia simbolo di inclusione e scambio intergenerazionale, con i consiglieri che si sono divisi in gruppi per mettersi al lavoro su progetti e proposte.

Al termine del Consiglio, il sindaco Jamil Sadegholvaad, insieme all’assessora Valentina Ridolfi e alla presidente del Consiglio Comunale Giulia Corazzi, ha incontrato una rappresentativa di consiglieri composta da Giulia Morri dell'Istituto Comprensivo XX Settembre, Federico Gianfreda della Scuola Bertola e Vera Zaghini del Centro Educativo Italo Svizzero, insieme alla Sindaca dei ragazzi e ragazze Viola Gobbi. Un momento di scambio in cui i giovani consiglieri hanno presentato le loro proposte per far vivere lo spazio urbano che rinascerà là dove oggi c’è l’ex colonia Enel, di cui proprio oggi sono iniziate le operazioni propedeutiche alla prossima demolizione.

Tante le idee e le suggestioni, frutto in particolare di un lavoro di approfondimento condotto dagli studenti e dalle studentesse dell’IC XX Settembre, che hanno pensato ad un luogo pubblico pensato per i bambini e i giovani che possa valorizzare la risorsa mare, il verde e la natura, sia attraverso la promozione culturale, sia stimolando le attività sportive connesse all’acqua. Proposte preziose che serviranno da indicazione quando si entrerà nel vivo nella definizione delle funzioni che troveranno sede nello spazio urbano che nascerà sul sedime dell’ex colonia, destinato a diventare una area pubblica dove saranno insediati anche servizi e proposte in risposta alla domanda dei più giovani, oltre che delle famiglie e dei turisti.