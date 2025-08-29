Idf: “Stop alle pause umanitarie, Gaza City è zona di guerra”

Recuperato il corpo dell’ostaggio Ilan Weiss e i resti di un altro prigioniero

L’esercito israeliano ha annunciato la fine delle “pause umanitarie” che fino ad ora permettevano la distribuzione di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. A partire dalle 10 di oggi, secondo un comunicato diffuso via Telegram, l’area di Gaza City è stata dichiarata “zona di guerra”, rendendo impossibile garantire ulteriori tregue temporanee nei bombardamenti.

“Le Forze di Difesa Israeliane continueranno a sostenere gli sforzi umanitari parallelamente alle manovre e alle operazioni offensive in corso contro le organizzazioni terroristiche nella Striscia di Gaza, al fine di proteggere lo Stato di Israele”, si legge nella nota ufficiale.

Nel frattempo, l’IDF ha reso noto di aver recuperato a Gaza il corpo dell’ostaggio Ilan Weiss, 56 anni, e i resti di un altro prigioniero ancora in corso di identificazione, come riportato dal Times of Israel. Weiss era stato ucciso il 7 ottobre 2023 durante l’attacco al kibbutz Be’eri, e successivamente il suo corpo era stato portato nella Striscia.