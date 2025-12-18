Idranti a Torino per disperdere il presidio davanti ad Askatasuna

La polizia interviene contro gli attivisti seduti in corso Regina Margherita dopo lo sgombero e le perquisizioni legate agli attacchi in città

Le forze dell’ordine hanno fatto ricorso agli idranti per disperdere il presidio organizzato davanti al centro sociale Askatasuna a Torino. I militanti avevano allestito tavoli e gazebo e si erano seduti al centro di corso Regina Margherita, bloccando così i mezzi della polizia ancora presenti sul posto.

L’intervento segue lo sgombero e le perquisizioni effettuate questa mattina, disposte anche in relazione agli assalti avvenuti negli ultimi giorni: la sede della società Leonardo, il complesso delle Ogr e la redazione del quotidiano La Stampa sono stati oggetto di atti vandalici.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha definito le operazioni “un segnale chiaro dello Stato”, mentre il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha annunciato la “cessazione del patto di collaborazione” con Askatasuna, a causa delle presunte violazioni da parte del centro sociale.

Le tensioni in corso Regina Margherita hanno portato a momenti di scontro tra le forze dell’ordine e i manifestanti, che continuano a contestare le operazioni compiute questa mattina.