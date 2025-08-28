Igea Marina, gran finale per Belli di Musica con il Manuela Evelyn Prioli Quartet

Lunedì 1° settembre in Piazzetta del Centro Belli un viaggio tra soul, R&B e grandi successi italiani e internazionali

Lunedì 1° settembre alle ore 21:00, nella Piazzetta del Centro Belli (Via Italico 8, Igea Marina), si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna “Belli di Musica”, organizzata dalla Pro Loco di Bellaria Igea Marina in collaborazione con la scuola di musica Accademia InArte.

Entrata libera.

Un’estate di eventi gratuiti che ha registrato un grande successo di pubblico, confermando l’interesse della città per proposte musicali di qualità e contribuendo a rendere le serate in piazza momenti di incontro, cultura e spettacolo.

A chiudere il cartellone sarà il concerto del Manuela Evelyn Prioli Quartet, con lo spettacolo “Notte di note con la Sweet Soul Music”: un viaggio attraverso le radici del soul, dal sound inconfondibile della Motown Records di Detroit alle contaminazioni gospel e R&B di New York, fino ai grandi successi della musica italiana e internazionale.

Il repertorio, ampio e brillante, abbraccia evergreen come Respect, At Last, I Will Survive, Simply the Best, We Are Family, senza dimenticare brani italiani di forte impatto emotivo come In alto mare, Parole Parole, 50 Mila.

Un omaggio raffinato e coinvolgente agli artisti che hanno fatto la storia della black music e del pop mondiale: Stevie Wonder, Aretha Franklin, Michael Jackson, Alicia Keys, Amy Winehouse, Mina, Giorgia, Noemi, Nina Zilli e molti altri.

Ad accompagnare la voce intensa e raffinata di Manuela Evelyn Prioli ci sarà un ensemble di grande livello: Simone Migani al pianoforte e alle tastiere, Mauro Mussoni al basso e Pako Montuori alla batteria.



