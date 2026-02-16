Scontro tra due auto sulla SS72, a bordo di un mezzo anche una neonata

Una vettura stava facendo inversione quando è stata centrata da un altro mezzo

Grave incidente stradale lunedì mattina 16 febbraio intorno alle 11: due auto si sono scontrate sulla SS 72 a Rimini. In una delle due si trovava una bambina di un anno e mezzo. Secondo una prima ricostruzione i mezzi coinvolti stavano viaggiando in direzione San Marino.

Una delle due auto ha iniziato una inversione a "u" per andare in direzione Rimini e, in quel frangente, è arrivata l'altra che, a velocità sostenuta, l'ha centrata in pieno. La dinamica è ancora in corso di accertamento.

Sul posto per i rilievi ed i soccorsi due ambulanze, un'auto medica, Vigili del Fuoco e Polstrada. Ripercussioni sulla viabilità ordinaria. Le persone coinvolte nello scontro sono state portate in ospedale a Rimini.