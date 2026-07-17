Igor Sibaldi al Parco degli Artisti con il talk “Vuoi? – Come ottenere più di quello che ti aspetti”

Domenica 19 luglio a Rimini lo scrittore e filosofo sul palco: crescita personale, spiritualità e consapevolezza

Domenica 19 luglio alle ore 21.00, il Parco degli Artisti di Rimini ospita uno degli autori e pensatori più autorevoli nel panorama della crescita personale e della ricerca interiore: Igor Sibaldi, protagonista del nuovo talk “VUOI? – Come ottenere più di quello che ti aspetti”.

Scrittore, filosofo e studioso di teologia e psicologia del profondo, Sibaldi da oltre trent’anni accompagna migliaia di persone in un percorso di consapevolezza, portando sul palco una visione originale e potente dell’essere umano e delle sue possibilità.

Con “VUOI?”, Sibaldi affronta uno dei temi più radicali e trasformativi: il significato autentico del volere. Non come sforzo, non come bisogno, ma come atto di libertà.

In un racconto coinvolgente, tra filosofia, spiritualità e vita quotidiana, il pubblico viene guidato a riconoscere i condizionamenti invisibili che limitano il desiderio – dalla paura al senso di colpa – e a riscoprire quella forza interiore capace di cambiare non solo il futuro, ma anche il modo in cui si guarda al proprio passato.

“Volere è sempre scoprire sé stessi, e meravigliarsi”: da questa intuizione prende forma un viaggio che apre nuove prospettive personali e collettive, dove il desiderio diventa strumento di evoluzione e creazione.

Le conferenze di Igor Sibaldi sono note per la loro capacità di unire profondità e chiarezza, rendendo accessibili temi complessi e offrendo al pubblico strumenti concreti per trasformare la propria vita.