Il bilancio triste del 2025 in Emilia-Romagna: Tutte le grandi personalità scomparse

La scomparsa di Indino chiude un'epoca per il turismo e la notte

Il 2025 in Emilia-Romagna è stato segnato da grandi perdite, tra le quali spicca Gianni Indino, storico leader delle discoteche riminesi. L’8 febbraio Indino è scomparso, dopo essere stato ricoverato in gravi condizioni a seguito di un malore. Presidente di Confcommercio Rimini e del Silb regionale, è stato un punto di riferimento del turismo della Riviera romagnola e un protagonista indiscusso della vita notturna della città. Durante l’emergenza Covid, si è distinto per la gestione delle limitazioni ai locali e alle discoteche, sempre attento alle esigenze del settore e della comunità. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della notte e nell’intero tessuto economico e culturale riminese.

Altre figure di rilievo scomparse in Emilia-Romagna nel 2025 includono Stefano Benni, scrittore di culto; Franco Lazzarini, testimone dell’eccidio di Marzabotto; Celso Valli, produttore musicale; e Carla Rinaldi, pedagogista di fama internazionale. Anche il mondo dello sport e della moda ha pianto Marco Bonamico, leggendario giocatore di basket, e Giorgio Armani, stilista di fama mondiale nato a Piacenza.

Rimini, con la scomparsa di Indino, perde un simbolo della sua vita culturale e turistica, capace di rappresentare la città e la Riviera in Italia e nel mondo.