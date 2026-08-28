“Il bus? Una roba da signori”: Paolo Cevoli testimonial della nuova campagna di Start Romagna

Il comico romagnolo protagonista di una serie di video per raccontare con ironia i vantaggi del trasporto pubblico: comodità, convenienza e soprattutto tempo da dedicare a sé

Scardinare con un sorriso alcuni degli stereotipi che ancora accompagnano il trasporto pubblico e cambiare prospettiva, partendo da ciò che il bus offre concretamente di bello a chi lo sceglie ogni giorno.

È questo lo spirito della nuova campagna social di Start Romagna, che sceglie Paolo Cevoli come protagonista e interprete di un racconto ironico, immediato e profondamente legato al territorio.

Il claim sintetizza il concept: “Il bus? Una roba da signori”. Una battuta che, dietro il sorriso, racchiude il cuore della campagna. Perché essere trasportati, in fondo, è un comfort. Affidare a qualcun altro la guida, accomodarsi e utilizzare il tempo del viaggio come si preferisce è una piccola forma di lusso quotidiano, un privilegio accessibile a tutte e tutti. A bordo si può leggere un libro, rispondere a una mail, lavorare, ascoltare la propria playlist con le cuffie, organizzare la giornata, chiacchierare o semplicemente guardare fuori dal finestrino e concedersi qualche minuto per sé. Il tempo dello spostamento acquista così un valore nuovo: diventa tempo da vivere.

È proprio questo cambio di prospettiva che Start Romagna vuole portare al centro della propria comunicazione: raccontare il trasporto pubblico attraverso il valore che genera per le persone, mettendo in primo piano la comodità, la convenienza e la possibilità di riappropriarsi del proprio tempo.

La campagna si inserisce nel percorso di brand strategy avviato da Start Romagna nell’ultimo anno, con l’obiettivo di costruire un’identità sempre più riconoscibile e contemporanea.

“Da circa un anno abbiamo intrapreso un percorso preciso sulla nostra identità e sul modo di raccontare Start Romagna - sottolinea il presidente Andrea Corsini -. Vogliamo parlare sempre di più dei vantaggi che la mobilità pubblica può offrire e farlo con linguaggi capaci di avvicinare le persone. L’obiettivo è rivolgerci a chi utilizza già ogni giorno i nostri servizi e, soprattutto, intercettare nuovi pubblici e potenziali nuovi utenti. Con Paolo Cevoli abbiamo trovato una voce ironica e profondamente romagnola per raccontare quanto possa essere semplice, comodo e piacevole scegliere il trasporto pubblico”.

La scelta di Paolo Cevoli nasce infatti da una forte coerenza con il territorio e con lo spirito della campagna. La sua romagnolità, la capacità di raccontare con immediatezza caratteri, abitudini e situazioni quotidiane e un’ironia riconoscibile lo rendono un interprete naturale di questo nuovo racconto. E tra Rimini e Riccione, dove prende il via la campagna, Cevoli gioca davvero in casa.

Il risultato è un racconto leggero nella forma, ma preciso nel messaggio: guardare il bus con occhi diversi e scoprire che molte caratteristiche associate al comfort - essere accompagnati, avere tempo per sé, potersi dedicare ad altro durante il tragitto - fanno già parte dell’esperienza quotidiana del trasporto pubblico.

Il primo video è a bordo del Metromare

La campagna prende il via da uno dei servizi più rappresentativi e innovativi della mobilità della Riviera: Metromare, il sistema di trasporto rapido 100% elettrico che collega le stazioni ferroviarie di Rimini e Riccione attraverso un tracciato dedicato, separato dalla viabilità ordinaria.

Il collegamento consente di spostarsi tra i due capolinea in circa 23 minuti, con 15 fermate intermedie lungo il percorso, creando un asse rapido e capillare tra due dei principali poli della costa romagnola. Non è casuale, quindi, che “Il bus? Una roba da signori” inizi proprio da qui. Metromare rappresenta in maniera concreta molti dei valori che la campagna vuole mettere in evidenza: comodità, certezza dei tempi, sostenibilità e qualità del tempo trascorso in viaggio. Nel primo video Paolo Cevoli interpreta tutto questo con il registro che gli è più congeniale, quello dell’ironia.

Un viaggio attraverso la Romagna

Il Metromare rappresenta soltanto la prima tappa. Il viaggio di Paolo Cevoli proseguirà nei prossimi mesi e toccherà progressivamente i diversi bacini della Romagna nei quali opera Start Romagna. Un territorio ampio e articolato sul quale Start Romagna garantisce, nel periodo di massima programmazione, oltre 5.000 corse ogni giorno, collegando città, località della costa e dell’entroterra e accompagnando quotidianamente studenti, lavoratori, residenti e visitatori.

I prossimi video porteranno a bordo nuove situazioni e nuovi protagonisti, sempre accompagnati dallo sguardo di Cevoli. Cambieranno i contesti, i territori e le storie, mentre resterà comune il filo conduttore: raccontare in maniera semplice e divertente quanto il trasporto pubblico possa essere parte di una mobilità comoda, conveniente e vicina alle esigenze delle persone.