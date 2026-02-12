Il carburante che fa la differenza: i carboidrati spiegati agli sportivi di endurance
L'esperto riminese Dr. Samuele Valentini fa chiarezza su performance e salute
A cura di Redazione
12 febbraio 2026 20:30
Nel nuovo video il nutrizionista sportivo riminese Samuele Valentini spiega in modo chiaro e scientifico come i carboidrati possano trasformare performance, energia e recupero in ciclismo, corsa e triathlon. Dal ruolo del glicogeno alle strategie high‑carb, dall’idratazione al timing: tutto ciò che serve davvero per allenarsi e gareggiare meglio.