Il carburante che fa la differenza: i carboidrati spiegati agli sportivi di endurance

L'esperto riminese Dr. Samuele Valentini fa chiarezza su performance e salute

Nel nuovo video il nutrizionista sportivo riminese Samuele Valentini spiega in modo chiaro e scientifico come i carboidrati possano trasformare performance, energia e recupero in ciclismo, corsa e triathlon. Dal ruolo del glicogeno alle strategie high‑carb, dall’idratazione al timing: tutto ciò che serve davvero per allenarsi e gareggiare meglio.