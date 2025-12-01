Altarimini

Il centrodestra fa scudo su Giorgetti

Schlein: “Il Pd è il perno dell’alleanza, sarò la segretaria di tutti”

A cura di Glauco Valentini Redazione
01 dicembre 2025 08:29
Il centrodestra fa scudo su Giorgetti
Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti
Nazionale
La maggioranza si compatta attorno al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti dopo che l’inchiesta della Procura di Milano sul risiko bancario ha acceso i riflettori sul ruolo del Tesoro e scatenato le accuse delle opposizioni. Il vicepremier Antonio Tajani ribadisce la piena fiducia della coalizione: “Giorgetti si è sempre comportato correttamente, attaccarlo è fuori luogo”. Una linea che punta a raffreddare il clima politico mentre il caso continua a occupare il dibattito pubblico.

Di tono ben diverso le reazioni del Movimento 5 Stelle, che parla apertamente di “bancopoli”, e di +Europa, che chiede un’indagine conoscitiva sul rapporto tra Mps e Mediobanca. Intanto emergono nuovi dettagli dalle carte dell’inchiesta: secondo gli atti, il Mef avrebbe “disapprovato” l’atteggiamento ostile di Piazzetta Cuccia di fronte alla scalata su Siena.

Sul fronte politico, Elly Schlein chiude la kermesse del Partito Democratico a Montepulciano e rilancia un messaggio agli alleati, in particolare al M5s di Giuseppe Conte: “Il Pd è il perno fondamentale dell’alleanza progressista”. Alla sua comunità dem rivolge invece un impegno interno: “Continuerò a essere la segretaria di tutti e a salvaguardare il pluralismo”.

In parallelo prosegue il confronto sulla manovra economica. Sul tavolo, un’intesa con gli istituti di credito è vicina, mentre Forza Italia sottolinea che l’aliquota Irap rimarrà al 2%, smorzando le ipotesi di ulteriori aumenti.

