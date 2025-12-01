Il centrodestra fa scudo su Giorgetti

Schlein: “Il Pd è il perno dell’alleanza, sarò la segretaria di tutti”

La maggioranza si compatta attorno al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti dopo che l’inchiesta della Procura di Milano sul risiko bancario ha acceso i riflettori sul ruolo del Tesoro e scatenato le accuse delle opposizioni. Il vicepremier Antonio Tajani ribadisce la piena fiducia della coalizione: “Giorgetti si è sempre comportato correttamente, attaccarlo è fuori luogo”. Una linea che punta a raffreddare il clima politico mentre il caso continua a occupare il dibattito pubblico.

Di tono ben diverso le reazioni del Movimento 5 Stelle, che parla apertamente di “bancopoli”, e di +Europa, che chiede un’indagine conoscitiva sul rapporto tra Mps e Mediobanca. Intanto emergono nuovi dettagli dalle carte dell’inchiesta: secondo gli atti, il Mef avrebbe “disapprovato” l’atteggiamento ostile di Piazzetta Cuccia di fronte alla scalata su Siena.

Sul fronte politico, Elly Schlein chiude la kermesse del Partito Democratico a Montepulciano e rilancia un messaggio agli alleati, in particolare al M5s di Giuseppe Conte: “Il Pd è il perno fondamentale dell’alleanza progressista”. Alla sua comunità dem rivolge invece un impegno interno: “Continuerò a essere la segretaria di tutti e a salvaguardare il pluralismo”.

In parallelo prosegue il confronto sulla manovra economica. Sul tavolo, un’intesa con gli istituti di credito è vicina, mentre Forza Italia sottolinea che l’aliquota Irap rimarrà al 2%, smorzando le ipotesi di ulteriori aumenti.