Il costo del gas in Italia è il 5% più caro della media europea

Rapporto Arera: sulla luce, oneri e tasse annullano i risparmi

Nel 2024, il prezzo medio del gas naturale per i consumatori domestici in Italia è aumentato del 15,1%, attestandosi a 13,1 centesimi di euro per kWh. Si tratta di un valore superiore del 5,3% rispetto alla media dell’area euro. Lo evidenzia la relazione annuale dell’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

Sul fronte dell’energia elettrica, l’Italia risulta invece tra i Paesi che hanno registrato il maggior calo dei prezzi lordi per i clienti domestici: da 38,64 a 35,7 centesimi di euro per kWh. Questo ha ridotto significativamente il divario rispetto alla media UE, passato dal 24,7% nel 2023 al 15% nel 2024.

Secondo l'Arera, i risparmi sono in gran parte annullati dagli oneri e dalla componente fiscale. Nonostante le riduzioni della componente energia (-21%) e dei costi di rete, i prezzi netti finali pagati dalle famiglie italiane restano del 14% superiori alla media dell’area euro.