Il Festival di Sanremo potrebbe traslocare? Tra le candidate anche Rimini

Il Comune si prepara, ma il sindaco resta cauto: “Sanremo è Sanremo, ma ascolteremo la Rai”

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, cresce l’ipotesi che il Festival di Sanremo, tradizionalmente legato alla città ligure, possa diventare itinerante a partire dal 2027. Tra le città candidate figurerebbero Senigallia, Viareggio, Sorrento e anche Rimini. Quest’ultima ha un legame storico con il Festival, avendo ospitato le prime tre edizioni del Festival della Canzone Italiana negli anni ’30 al Kursaal.



Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, adotta una posizione prudente, dichiarando al Carlino di non credere che il Festival possa spostarsi da Sanremo. Sadegholvaad ricorda che finora non ci sono stati contatti ufficiali da parte della Rai con Rimini.



Il sindaco conferma che, qualora la Rai dovesse avanzare una proposta, Rimini sarebbe pronta ad ascoltarla. Nel frattempo, il Comune punta sulla realizzazione di una maxi arena coperta da 15mila posti alla Fiera, struttura che potrebbe ospitare grandi eventi musicali come Eurovision.