Un vicinato felice: la cena della via Ca' di Vico a Novafeltria diventa sempre più una tradizione

I residenti della via si sono riuniti per una cena all'aperta nel segno del "fare comunità"

Anche quest'anno, i residenti di una traversa di via Ca' di Vico a Novafeltria si sono riuniti per la tradizionale "cena della via": un gesto, quello dell'iniziativa, che sottolinea i valori della convivialità e socialità che appartengono forse più ad un periodo passato che ai giorni nostri.

La serata si è svolta in un clima caldo e accogliente per rafforzare i legami di amicizia e vicinato. La cena è stata seguita da un'iniziativa di condivisione e generosità : ogni partecipante ha portato un dolce da offrire ai vicini, creando un'atmosfera di spensieratezza e comunità. Questo gesto ha permesso di apprezzare la varietà e la creatività delle ricette presentate. L'evento è stato un successo, grazie alla partecipazione attiva dei residenti e all'organizzazione impeccabile.La cena della Via Ca' di Vico è diventata una tradizione apprezzata e anche quest'anno ha dimostrato di essere un'occasione importante per rafforzare i legami comunitari e promuovere la socialità.La conclusione della serata è stata affidata ad una sessione di karaoke, dove i partecipanti hanno potuto sfoggiare le loro abilità canore e divertirsi insieme. L'auspicio per il gruppo è quello di un futuro ritrovo il prossimo anno, con l'attesa di nuove idee e iniziative in modo da risultare sempre più coinvolgente.