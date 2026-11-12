Scelti per voi Il formaggio di fossa e il Baccalà, ma non solo: dalla Valmarecchia a Rimini, gli eventi del weekend

A Rimini torna il festival Mind Marea, a Santarcangelo la Cheursa di Bech

Una guida ai principali eventi della Provincia di Rimini, in programma nel weekend, da venerdì 13 a domenica 15 novembre.

Talamello

Domenica torna l'atteso appuntamento con l'Ambra di Talamello, la fiera che celebra il formaggio di fossa, così chiamato da un'intuizione di Tonino Guerra per le inconfondibili sfumature del suo colore, e che replicherà anche domenica 22 novembre. Fin dalla mattinata si potrà assistere alla “sfossatura” del formaggio che ha riposato nelle apposite fosse per oltre tre mesi. Per le vie del borgo stand gastronomici con prodotti tipici.

Verucchio

Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 novembre a Villa Verucchio torna la Festa del Baccalà, che parte oggi (12 novembre), con la sua 13esima edizione, negli spazi dell'Oleificio Carlini di Fantini, in via Valle 1003. Un weekend all’insegna della gastronomia, della musica e della solidarietà, per riportare in vita una tradizione molto amata dal territorio. L'evento si chiuderà lunedì 16 novembre.

Rimini

Da venerdì 13 a domenica 15 novembre torna Mind Marea - Flussi Culturali Contemporanei, festival curato da un gruppo di giovani realtà riminesi operanti nel settore culturale, in collaborazione con il Comune di Rimini. Musica, arte, teatro e talk d’autore gli ingredienti della rassegna (QUI il programma).

Domenica 15 novembre la Biblioteca Gambalunga ospita il Gambalunga Game Day, un pomeriggio dedicato ai giochi da tavolo con i game designer David Spada e Guido Albini, che presenteranno e faranno provare le loro creazioni ai partecipanti.

Sempre domenica 15 novembre Artigiani al Centro porterà in piazza Tre Martiri creazioni artigianali, design e manufatti unici, per l’ultimo appuntamento dell’anno.

Novafeltria

Al Jolly Disco sabato 14 novembre torna l'appuntamento con i Fikissimi, serata con i grandi successi degli anni '80, '90 e 2000. In consolle Dj Simone M e Pigi.

Santarcangelo

Domenica 15 novembre è in programma la 52ª Cheursa di Bech, tradizionale corsa podistica di 10 km inserita nel calendario Nazionale Fidal Silver con omologazione World Athletics. Organizzata dalla Società Sportiva Rimini Nord – Santarcangelo, prevede un tracciato scorrevole e un montepremi rinnovato.