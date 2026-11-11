Talamello, torna la Fiera del Formaggio di Fossa: è la 40ª edizione

Appuntamento il 15 e 22 novembre con stand gastronomici, musica, visite guidate, incontri culturali e camminate nella natura.

Il profumo del Formaggio di Fossa torna a riempire le strade di Talamello. Domenica 15 e domenica 22 novembre il borgo dell'Alta Valmarecchia ospita la 40ª edizione della Fiera del Formaggio di Fossa "L'Ambra di Talamello", organizzata dal Comune e dalla Pro Loco. Una ricorrenza che celebra quattro decenni di una tradizione gastronomica legata al territorio e al nome di Tonino Guerra, che ribattezzò il formaggio "Ambra" per il suo caratteristico colore dorato dopo il periodo di infossatura.

La manifestazione si svolgerà in entrambe le giornate fino alle 19, con stand gastronomici, mercato dei prodotti tipici e dell'artigianato e vendita del Formaggio di Fossa a cura della Pro Loco. Non mancherà la musica dal vivo: domenica 15 novembre suoneranno le DaMaRaMa', mentre il 22 novembre sarà la volta delle Emisurela. L'inaugurazione ufficiale è fissata per domenica 15 novembre alle 11 al Museo Gualtieri "Lo splendore del reale". Nel corso delle due giornate i visitatori potranno inoltre partecipare alle visite guidate condotte dalle "Miniguide" della scuola primaria di Talamello, che accompagneranno il pubblico alla scoperta delle antiche fosse di stagionatura, del museo, del Crocifisso trecentesco di Giovanni da Rimini e della Cella del Cimitero, decorata nel 1437 dagli affreschi di Antonio Alberti da Ferrara. Il programma propone anche appuntamenti culturali. Nel pomeriggio del 15 novembre sarà presentato il romanzo storico "La guerra dei bastardi" di Luca Micheli. Dopo l'introduzione di Martina Giardi, l'autore dialogherà con la vicesindaca Martina Brizzi sulle vicende medievali del territorio. Domenica 22 novembre la giornata si aprirà con il "Romagna Wild Trail", una camminata escursionistica lungo i sentieri panoramici intorno a Talamello e al monte Pincio. Alle 10.30, in collaborazione con la Società di Studi Storici per il Montefeltro, lo storico Andrea Antonioli terrà la conferenza "Ramberto Malatesta detto il Filosofo e Malatesta il Guerriero". "Celebrarne la quarantesima edizione significa rendere omaggio a un'identità collettiva che unisce il lavoro degli infossatori, l'intuizione poetica di Tonino Guerra, l'impegno dei volontari e la vitalità della nostra comunità", dichiarano congiuntamente Comune e Pro Loco. L'ingresso alla Fiera e agli incontri culturali è libero. Tutte le attività saranno disponibili in entrambe le domeniche fino alle 19.