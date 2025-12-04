Il futuro culturale di Riccione: il nuovo Spazio Tondelli aprirà nel 2026

La sala principale è modulabile e può accogliere da 300 a oltre 400 spettatori

Lo Spazio Tondelli è il nuovo polo culturale e centro polifunzionale di Riccione, situato in posizione centrale tra viale Ceccarini e viale Don Minzoni. Riqualificato con un investimento complessivo di circa 2,5 milioni di euro, spiega l'amministrazione comunale, "è stato ripensato per ospitare un’ampia gamma di eventi: prosa, danza, concerti, performance contemporanee ed eventi ibridi". La sala principale è modulabile e può accogliere da 300 a oltre 400 spettatori, mentre il foyer-bistrot sarà un nuovo luogo di socialità quotidiana per la comunità. L’intervento è nella sua fase conclusiva, con l’attesa restituzione dello spazio alla città prevista per marzo 2026.

La tredicesima tappa di “Riccione cambia: un viaggio nei cantieri per scoprire la città del futuro” ha portato questa mattina (4 dicembre) la sindaca Daniela Angelini, insieme alla giunta, ai progettisti, ai tecnici comunali e ai rappresentanti della stampa, all’interno del cantiere dello Spazio Tondelli.

I lavori di completamento del quarto e ultimo stralcio del progetto di riqualificazione sono stati realizzati nell’ambito dell’accordo quadro per la manutenzione straordinaria degli edifici pubblici e scolastici del comune di Riccione per il periodo 2024-2027, uno strumento che consente di coordinare in modo efficiente tempi e risorse.

Il progetto di riqualificazione dell'ultimo stralcio ha visto un investimento di 650.000 euro, con un incremento di 200.000 euro rispetto alla previsione iniziale per completare tutti gli elementi necessari alla realizzazione compiuta dell’opera come sedute, arredi fissi, impianti, pannelli fonoassorbenti, finiture interne e sistemazione delle aree esterne.

Il cantiere si presenta oggi in piena attività: i lavori riguardano i pavimenti della sala e dei servizi igienici, il completamento degli impianti elettrici e meccanici, opere antincendio, sistemazione della pavimentazione esterna, tinteggiature e finiture, arredi. Nel mese di gennaio è prevista la posa del parquet sulla gradonata della sala, mentre a febbraio si procederà alla fornitura delle nuove poltrone, passaggio che consentirà di completare gli interventi e restituire lo spazio alla città entro il mese di marzo 2026.

Il progetto di riqualificazione, firmato dall’architetto Anton Luca Nannini, ha trasformato l’edificio "ripensandolo come un centro polifunzionale per le arti sceniche capace di ospitare prosa, danza, concerti, performance contemporanee ed eventi ibridi. Le demolizioni interne e la ricostruzione delle nuove compartimentazioni hanno permesso di dare forma a un’impostazione completamente diversa, più aperta, moderna ed efficiente".

Il collegamento tra i due edifici esistenti è stato ridisegnato per creare un ingresso rivolto al centralissimo viale Ceccarini, "un gesto architettonico che restituisce allo Spazio Tondelli un rapporto diretto con la città".

L’area scenica, al centro dell’edificio, occupa 150 metri quadrati e non prevede un palco rialzato, una scelta voluta per permettere alla scena di dialogare con la platea e con gli altri ambienti, rendendo gli spazi estremamente flessibili e pronti a trasformarsi a seconda delle esigenze artistiche. La sala del pubblico potrà accogliere oltre 400 spettatori, grazie alla combinazione tra poltroncine permanenti e sedute mobili, mentre la nuova gradonata garantirà una visibilità ottimale. Completano il progetto i camerini, gli spogliatoi, i servizi dedicati al pubblico e personale e una regia tecnologicamente avanzata, collocata nel punto più alto della sala e affiancata da due ulteriori postazioni operative.

Nelle scorse settimane si è proceduto all'affidamento diretto, per un importo complessivo di circa 115.000 euro, della fornitura e posa in opera di 277 poltrone ribaltabili progettate per garantire comfort e qualità estetica nella sala del pubblico spettacolo.

Il foyer-bistrot, per la cui gestione l'associazione Riccione Teatro ha avviato una consultazione preliminare con scadenza 15 febbraio 2026 rivolta a operatori economici, professionisti e soggetti del terzo settore, sarà un ambiente luminoso e accogliente, dotato di cucina e dispensa, pensato per ospitare fino a cento persone sedute. Un luogo di socialità e cultura, a metà strada tra caffetteria, punto ristoro e spazio eventi anche nelle giornate senza spettacoli.

Anche l’esterno dello Spazio Tondelli è destinato a trasformarsi, con un piazzale rinnovato e nuovi spazi di relazione che renderanno questo luogo vivo tutto l’anno. Il progetto è interamente accessibile, grazie alla rampa esterna, al monta-persone e ai servizi dedicati alle persone con mobilità ridotta.

“Lo Spazio Tondelli rappresenta uno dei simboli della Riccione che stiamo costruendo con visione e determinazione - ha dichiarato la sindaca Daniela Angelini durante la visita -. Un luogo contemporaneo, versatile, aperto a tutte le forme d’arte, pensato per accogliere la creatività in tutte le sue espressioni. Sarà un centro culturale bello e rinnovato in grado di vivere in dialogo costante con il cuore della città grazie a una miriade di eventi, rappresentazioni teatrali che si alterneranno in ogni mese dell’anno”.